Зеленский посетил раненых в госпитале Киева
На видео, распространенном пресс-службой, видно, как президент пообщался с ранеными, доставленными из района Гостомеля и Ирпеня.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье, 13 марта, госпиталь Минобороны в Киеве, сообщает пресс-служба президента.
На видео, распространенном пресс-службой, видно, как он пообщался с ранеными, доставленными из района Гостомеля и Ирпеня.
Зеленский также вручил раненым государственные награды.
Напомним, ранее Зеленский присвоил звание Герой Украины восьми военнослужащим, шести из них посмертно.
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