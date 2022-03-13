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В Николаевской области оккупанты разбомбили школу

Под завалами школы оказались люди, которые находились внутри во время авиаудара, спасатели совместно с местными властями расчищают завалы.
В Николаевской области оккупанты разбомбили школу

В Николаевской области авиация оккупантов нанесла удар по помещению школы в одном из населенных пунктов, в результате чего люди оказались под завалами, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Каким нужно быть моральным уродом, чтобы давать и выполнять такие приказы", - отметил Ким.

По его словам, под завалами школы оказались люди, которые находились внутри во время авиаудара.

Спасатели совместно с местными властями расчищают завалы, чтобы достать людей. Пока данные о погибших или пострадавших уточняются.

Напомним, что российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату, весь персонал и подопечных успели эвакуировать.

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