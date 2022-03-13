В Мариуполе погибли 2187 граждан – горсовет

Городской совет сообщил, что в Мариуполе в результате российских атак погибли 2187 горожан.

"За 24 часа минимум 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ", - говорится в сообщении горсовета.

Местные власти отмечают, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

С неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе, горсовет прихывает закрыть небо или предоставить системы ПВО.

Напомним, что российские войска, осадив город Мариуполь в Донецкой области, спровоцировали в нем самую страшную гуманитарную катастрофу на планете.

Появилось видео жутких боев в Мариуполе