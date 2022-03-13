В США отреагировали на смерть журналиста в Ирпене

Американское издание New York Times заявило, что погибший в Ирпене американский журналист не являлся их сотрудником.

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан назвал информацию о гибели американского журналиста Брента Рено (Brent Renaud) в Украине "шокирующей и ужасающей".

"Я должен провести консультации со своими коллегами, с партнерами в НАТО и с украинцами на местах, чтобы понять, что произошло. Но если американский журналист был действительно убит, это еще один пример ужасных действий Владимира Путина и его сил, атакующих школы, больницы, церкви и журналистов", - сказал он в комментарии CNN.

Американское издание New York Times заявило в Twitter, что погибший в Ирпене американский журналист не являлся их сотрудником.

"Мы глубоко расстроены смертью Брента Рено. Брент был талантливым оператором, который в прошлом сотрудничал с New York Times. Хотя он работал на The Times в прошлом (последний раз в 2015 году), у него не было никакой задачи от издания в Украине", - говорится в заявлении.

Информация о том, что Рено являлся сотрудником NYT, связана с тем, что у него нашли удостоверение издания, выданное много лет назад.

Напомним, что в воскресенье, 13 марта, в Ирпене Киевской области расстреляли американского журналиста. Еще один журналист ранен. В настоящее время потерпевшего вывели из зоны боевых действий.