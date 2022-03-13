Систему блокпостов пересмотрят - МВД

Проверки документов и автотранспорта на въездах в города вполне обоснованы, при этом на выезд проверка будет только выборочной.

Национальная полиция, Вооруженные силы совместно с территориальной обороной проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах Украины, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в видеообращении

"Ко мне обращаются журналисты, волонтеры и граждане с жалобами на то, что на дорогах создано слишком много блокпостов и это затрудняет эвакуацию людей из районов активных боевых действий и доставку гуманитарной помощи. Блокпост предназначен для охраны важных дорог, ведущих в города и населенные пункты, важные инфраструктурные объекты. На блокпостах осуществляется контроль движения транспорта и людей. Поэтому в военное время без них никак не обойтись", - заявил Монастырский.

В то же время, по словам министра, Национальная полиция Украины и Вооруженные силы, совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств, проводят оптимизацию количества блокпостов на автодорогах.

Глава МВД отметил, что проверки документов и автотранспорта на въездах в города вполне обоснованы. При этом на выезд проверка будет только выборочной.

В ближайшее время будет создан список актуальных блокпостов. А все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом, будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны.

Напомним, что в селе Ясногородка Фастовского района в результате обстрела российскими солдатами блокпоста погибли пять человек.