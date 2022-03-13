Почта
 

В РФ говорят о "существенном прогрессе" на переговорах с Украиной

По мнению представителя российской делегации, в ближайшие дни стоит ожидать подготовку определенных документов к подписанию.
В РФ говорят о "существенном прогрессе" на переговорах с Украиной

Член делегации России на переговорах с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий надеется на то, что прогресс в переговорах с украинской делегацией перерастет в подписание документов.

 "Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания Подписание этих документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и, конечно, спасения многих людей", - заявил Слуцкий в интервью RT Arabic. 

Напомним, что представитель украинской делегации на переговорах, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина и Россия ведут подготовку по подписанию документа, на базе которого может закончиться война.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK