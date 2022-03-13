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Над Черниговом сбили российский истребитель

Сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, добраться туда сейчас опасно.
Над Черниговом сбили российский истребитель

Украинские военные сбили российский истребитель, совершивший авианалет на Чернигов, сообщает оперативное командование Північ.

"При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су. Подтверждение в качестве фото спустя некоторое время, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет последовал за кораблем", - заявили военные.

Напомним, что в Изюмском районе Харьковской области в субботу, 12 марта, ВСУ ликвидировали российский истребитель из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

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