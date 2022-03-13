Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе

Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Академия наук Польши выдвинула украинского писателя, поэта и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе, говорится на сайте комитета литературоведческих наук польской Академии наук.

"Жадан — один из величайших поэтов Украины, замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире, — по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется", — говорится в заявлении.

Сергей Жадан - не только автор многих поэтических сборников, но и музыкант. Он участник украинских рок-групп Жадан і Собаки и Линия Маннергейма. Автор романов Депеш Мод, Ворошиловград, Месопотамия, Интернат, поэтических сборников Цитатник, Эфиопия, Жизнь Марии, Тамплиеры, Антенна.

Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Напомним, что в августе 2021 года стих Жадана перевели на английский и опубликовали в журнале The New York Times Magazine.