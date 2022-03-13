В Европарламенте требуют от РФ освободить похищенного украинского журналиста Батурина
Депутаты Европейского парламента выступили с заявлением в котором возлагают на Россию ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка и требуют освободить его. Об этом сообщает Униан.
«Мы, члены Европейского парламента, самыми категорическими высказываниями осуждаем похищение российскими оккупантами журналиста Олега Батурина в городе Каховка в Украине. Европейский парламент требует немедленно отпустить Олега Батурина и всех недавно похищенных людей», - говорится в заявлении.
«Мы также призываем мировое сообщество к поддержке данного требования в отношении всех похищенных журналистов и граждан в Украине. Полная ответственность за эти преступления лежит на Российской Федерации», - резюмировали политики.
Участники заявления, депутаты Европарламента:
1.Петраш Ауштрявичюс, партия «Обновление Европы»
2.Виола Фон Крамон Таубадель, партия «Зеленые»
3.Юозас Олекас, партия «Социалисты»
4.Михаэль Галлер, партия «Европейская народная партия»
5.Рамона Виктория Стругариу, партия «Обновление Европы»
А также народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.