Авиаудар по школе под Николаевом: 4 погибших

Российские оккупанты нанесли авиаудар по школе в селе Зеленый Гай Николаевского района, после удара на руинах здания произошло возгорание.

В результате удара авиации РФ по школе в селе Зеленый Гай Николаевского района погибли 4 человека, еще 3 пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После удара на руинах здания произошло возгорание. Около 22 пожарных ликвидировали пламя на площади 150 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области авиация оккупантов нанесла удар по помещению школы, в результате чего люди оказались под завалами.