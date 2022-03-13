Камбербэтч готов принять украинских беженцев в своем доме

Программа Homes for Ukraine (Дома для Украины) позволит жителям Великобритании, благотворительным организациям, компаниям и общественным группам предлагать жилье беженцам, желающим приехать в страну.

Актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется стать участником правительственной программы Великобритании по приему беженцев из Украины.

"Это действительно шокирующее время — быть европейцем, находящимся в двух с половиной часах полета от Украины. Это то, что нависло над нами", — сказал актер телеканалу Sky News на красной ковровой дорожке перед вручением премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Камбербэтч пришел на церемонию со значком в цветах флага Украины, приколотым к лацкану его пиджака.

EPA

"Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значок, — заявил актер. — Каждый должен сделать все, что в его силах. Рекордное число людей предложило поселить беженцев в своих домах, и я надеюсь примкнуть к их рядам", - заявил актер.

Программа Homes for Ukraine (Дома для Украины) позволит жителям Великобритании, благотворительным организациям, компаниям и общественным группам предлагать жилье беженцам, желающим приехать в страну, даже если у них нет семейных связей.

По данным ООН на 12 марта, с начала войны из Украины уехали почти 2,7 миллиона человек. Большая часть беженцев — 1,6 миллиона человек — въехала на территорию Польши.

Напомним, что ранее Камбербэтч появился на церемонии вручения премии Cinema Vanguard в Калифорнии с украинским флагом.