РФ планирует высадить десант в Одессе и области – Данилов

Россияне планируют высадить десант на территории Одессы и Одесской области, но украинские военные готовы на это реагировать, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов.

"На Черном море они хотели еще 3-4 дня назад сделать эту ситуацию. Но была погода, они были вынуждены пойти в Севастополь. Сейчас они возвращаются. У них большое желание сейчас начать десантирование на территории Одессы и Одесской области. Но их там ждут", - заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, у русских не получится легкой прогулки по Одесской области.

"Мы понимаем, что там происходит, и ситуация там под контролем. Там есть кому их встречать. Так, как их встречали в Черниговской, Киевской области", - подчеркнул Данилов.

Напомним, что российский агрессор сосредотачивает основные усилия в наступлении на украинские силы обороны в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.