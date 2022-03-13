В Волновахе россияне убили военного капеллана

Игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре Киева. Служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

В городе Волноваха Донецкой области российскими военными был убит капеллан Православной церкви Украины игумен Платон (Моргунов). Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", – говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

"Отец Платон был светлым и добрым человеком. Таким Вы останетесь в нашей памяти навсегда, отче", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бывший футболист львовских Карпат Виталий Сапило получил посмертно звание Героя Украины. 21-летний Виталий погиб, защищая столицу от российских захватчиков.

Добавим, в бою под Николаевом погиб львовский журналист Виктор Дударь. Он был резервистом и работал в газете Экспресс, где до последнего дня занимался журналистскими расследованиями и освещал военную тематику.



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