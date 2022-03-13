Украина разрушила миф о "непобедимости" армии РФ - главком

Российские военные несут большие потери в личном составе и технике. Они планировали завоевать Украину за двое суток.

Украинские военнослужащие разрушили миф о "непобедимости" российской армии. На сегодня противник по уровню профессионализма – это армия Украины образца начала 2014-го. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Они рассчитывали завоевать нас через 48 часов. Максимум на 3 дня были рассчитаны запасы пищи, топлива, боеприпасов. Но мы остановили их и сорвали планы захвата. Противник несет серьезные потери в личном составе и технике. Эта война доказывает, как далеко мы продвинулись вперед за последние годы. Сегодня армия РФ по уровню профессионализма – это мы образца начала 2014-го", - написал он в Facebook.

В качестве примера военного "мастерства" противника главком привел историю со сбитым якобы украинским беспилотником на Харьковщине.

"В воскресенье в 9:32 в районе Веселого подразделением противовоздушной обороны 6 Армии ВС РФ из ЗРК ТОР на высоте 3200 м был сбит российский БПЛА, который выдвигался для проведения разведки на Харьковском направлении. При этом российские военнослужащие ПВО доложили руководству об уничтожении БПЛА Байрактар наших Вооруженных Сил", - отметил Залужный.

Однако, по его словам, в ходе проверки установлено, что россияне сбили свой же БПЛА и решили скрыть эту информацию.

"Вот так воюет "вторая по мощи армия мира", - резюмировал Залужный.

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Ранее Генштаб назвал российские потери за 17 дней войны. Подсчет вражеских потерь усложняется высокой интенсивностью боевых действий, отметили в Генштабе ВСУ.



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