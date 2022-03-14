За день эвакуировали 5,5 тысяч человек – Верещук

В Киевской области удалось эвакуировать почти четыре тысячи человек. А вот в Мариуполь гуманитарному конвою пройти не удалось.

Из 14 запланированных на воскресенье, 13 марта, гуманитарных коридоров сработали девять. Вывезти из-под обстрелов удалось более 5,5 тысяч человек. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Всего сегодня из-под постоянных обстрелов нам удалось вывезти более 5,5 тысяч человек", - сказала она на брифинге.

Так, в Киевской области эвакуировали 3 950 человек, из города Бородянка с третьей попытки открытия коридора удалось спасти 600 человек и довезти в Житомир.

"Село Перемога Барышевской ОТГ – путем очень напряженных переговоров сегодня удалось освободить тысячу людей. Оккупант не соблюдает взятых на себя обязательства и заставлял людей возвращаться в бомбоубежища и в подвалы, откуда они вышли с надеждой уехать из опасного места", - подчеркнула Верещук.

Она добавила, что из села Великая Дымерка эвакуированы 375 человек, 198 из которых – дети. Из города Буча – 600 человек, из сел Дымеровской ОТГ – тысяча украинцев.

Также, из Луганской области было вывезено 1,6 тысяча человек. В частности, из Лисичанска – 400 человек, из Рубежного – 350, из Северодонецка – 600, а из города Кременная – 250 человек.

"При этом из-за нарушений со стороны ВС РФ достигнутых договоренностей не сработали гуманитарные коридоры для пяти населенных пунктов", - отметила Верещук.

По ее словам, Мариуполь подвергается постоянным обстрелам и "гуманитарный груз остался заблокированным в Бердянске - на полпути в город".

"Мы возобновим попытку доехать, прорваться в родной нам Мариуполь завтра утром", - сказала вице-премьер-министр.

Также из-за обстрелов не удалось эвакуировать жителей городов Попасная, Счастье и поселка Горный.

"Город Пологи Запорожской области - коридор был заблокирован из-за постоянных обстрелов", - добавила Верещук.

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