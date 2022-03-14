Жители поселка на Херсонщине вступили в бой с военными РФ - соцсети

В Высокополье на границе Херсонщины и Днепропетровщины нет электричества и газа, повреждены жилые дома.

Жители поселка Высокополье в Херсонской области несмотря на обстрелы российских военных вступили с ними в бой. Об этом сообщил бывший глава Херсонской облгосадминистрации Борис Силенков.

"Сегодня около 16.00 орки Градами ударили по поселку Высокополье. Прямое попадание в сад, выведена из строя газотранспортная сеть. Отсутствует свет. Повреждены дома. Это единственная община в области, открыто вступившая в бой с оккупантами", - написал он в Facebook.

По словам бывшего главы ОГА, высокопольцы два дня обороняли свою землю от противника, наступавшего из Воронцовского и Александровского районов.

"Сегодня третий день и они не сдали Высокополье", - добавил Силенков.

Отметим, что Высокополье находится у границы Херсонской и Днепропетровской областей.

Тем временем в Херсоне 13 марта тысячи человек вышли на митинг против РФ. Люди митингуют, несмотря на то, что вокруг стоят десятки вооруженных российских солдат и много российской техники.

А днем ранее Херсонский облсовет провел экстренное заседание из-за подготовки оккупантами "референдума" в Херсонской области.

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