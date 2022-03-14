Военные РФ отказываются ехать в Украину - Генштаб

Российские подразделения несут потери, но перегруппировывают войска и пытаются вести наступательные действия.

Российские войска продолжают наступательную операцию против Украины. Они пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях. Об этом в вечерней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

При этом отмечается, что зафиксированы случаи массового отказа российских военнослужащих от командировок в Украину для участия в боевых действиях. Военные не желают принимать участие в "спецоперации", несмотря на обещания предоставления статуса ветерана войны, дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада.

"Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российские оккупанты продолжают уничтожение стационарных объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Так, 13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в населенных пунктах Умань, Ивано-Франковск, Старичи с применением самолетов стратегической авиации. Кроме того, продолжаются пуски ОТКР Искандер с территории Беларуси", - говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

При этом на Волынском направлении противник проводил демонстрационные действия подразделениями из состава ВС Беларуси вдоль госграницы Украины.

На Полесском направлении подразделения россиян проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение.

На Северском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, совершает перегруппировку войск и предпринимает попытки возобновить наступление на Харьков и Сумы.

На Изюмском направлении армия РФ понесла потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступила.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, пытаясь продвинуться к Северодонецку.

"Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь. На Южнобужском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах", - добавили украинские военные.

А тем временем СБУ стало известно, что российских военных "кидают" на деньги. Спецслужба обнародовала перехват разговора российского военного, в котором он обеспокоен тем, что не получит $2 тыс. за убийства украинцев.

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