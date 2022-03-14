ВСУ уничтожили около 200 единиц техники военных РФ

Российские военные накапливали технику под Мелитополем. В итоге – ни техники, ни штаба россиян.

Украинская артиллерия уничтожила около 200 единиц техники российских военных, а также штаб противника под Мелитополем Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Есть хорошая новость для хорошего сна: 2,5 часа назад под Васильевкой (Запорожская область) вся техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем (около 200 машин) была наголову разбита нашей артиллерией! И штаб с начальством орков под Мелитополем… тоже разнесли", - написал он в Telegram.

Эту информацию также подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"200 единиц техники под Мелитополем, расфигаченной и взятой в окружение, - это лучший подарок!!!! Слава ВСУ", - сообщил он в своем Telegram-канале.

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