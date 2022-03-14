Зеленский: Мы должны сражаться. И мы победим

Переговорный процесс с Россией президент назвал трудным. При этом цель Украины – "нормальные, действенные" гарантии.

Украина одержит победу над Россией благодаря умению сплачиваться и всегда помнить о своих, а также благодаря тому, что граждане защищают самое дорогое, что у них есть. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня 18-й день нашей войны за жизнь, за Украину, за независимость. Начало сегодняшнего дня было черным. Российские ракеты и авиабомбы снова били по нашему государству", - сказал он в своем видеообращении.

Он напомнил, что российские военные выпустили только по Львовской области 30 ракет. В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения.

"Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории Российской Федерации. И всего в 20 километрах – границы НАТО", - сказал Зеленский.

Он добавил, обращаясь к лидерам западных стран: "Если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО".

Также Зеленский напомнил о том, что 13 марта под Киевом россиянами был убит американский журналист Брент Рено. Его коллега ранен.

"Это было сознательное нападение русских военных. Они знали, что они делают", - отметил глава государства.

Также он рассказал об обстреле противником Святогорской лавры на Донетчине, где укрывались монахи, женщины и дети.

"На момент удара на территории монастыря находились только монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в лавре или рядом с ней не было. Но русские войска не останавливаются даже перед ударами по лавре. Один только этот факт демонстрирует, что вся идеология российского государства просто ложь", - сказал Зеленский.

Президент рассказал и о переговорах с Россией, отметив, что представители Украины и РФ общаются ежедневно в видеоформате.

"У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это трудная история. Трудный путь… Наша цель – чтобы в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат. Необходимый для нас, для мира и безопасности. Чтобы у нас были гарантии – нормальные, действенные", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина чувствует и ценит поддержку западных стран. Он подчеркнул, что "становится реальностью" европейская перспектива Украины.

"Украинцы! Украинки! Мы проходим самое страшное испытание в нашей истории, в нашей жизни. Мы защищаем самое дорогое, что у нас есть. Мы должны держаться. Мы должны сражаться. И мы победим. Я это знаю. Я в это верю", - добавил Зеленский.

Зеленский присвоил восьми военным звание Героя Украины

Напомним, Зеленский обратился к коллаборантам. Украина не простит никому ничего, не забудет, найдет и привлечет к ответственности каждого, пообещал он.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet