"Гостеприимство фашистским соседям": Уничтожена колонна танков РФ
Военные из 10 горно-штурмовой бригады уничтожили колонну танков РФ. Соответствующее видео было опубликовано на ее странице в Facebook.
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Так, кадры с разбитой колонной российской техники были обнародованы в понедельник, 14 марта.
"Немного гостеприимства нашим фашистским соседям", — говорится в сообщении.
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В рамках видеоролика украинцам показали в районе десяти взорванных танков.
"Один минус, цена на прием металла падает", — сказано в публикации.
Где именно была разбита российская колонна, военные не сообщают.
Напомним, ранее мы передавали, что ВСУ совершили контрнаступление под Изюмом.
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