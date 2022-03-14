"Гостеприимство фашистским соседям": Уничтожена колонна танков РФ

В Сети был опубликован ролик с разгромленной российской техникой.

Военные из 10 горно-штурмовой бригады уничтожили колонну танков РФ. Соответствующее видео было опубликовано на ее странице в Facebook.

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Так, кадры с разбитой колонной российской техники были обнародованы в понедельник, 14 марта.

"Немного гостеприимства нашим фашистским соседям", — говорится в сообщении.

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В рамках видеоролика украинцам показали в районе десяти взорванных танков.

"Один минус, цена на прием металла падает", — сказано в публикации.

Где именно была разбита российская колонна, военные не сообщают.

Напомним, ранее мы передавали, что ВСУ совершили контрнаступление под Изюмом.

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