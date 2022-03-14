В Украине без света остались более тысячи населенных пунктов

Для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы задействовано12 генераторов.

В Украине по состоянию на 9:00 14 марта без электричества были 1003 населенных пункта. Из них 20 - частично, проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

В сообщении говорится, что сейчас для обеспечения аварийного электропитания социальных объектов задействовано 12 генераторов. Из них 5 - для обеспечения электроэнергией больниц.

Российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, обстреливают большие и маленькие города, села. Так, сегодня ночью и утром оккупанты обстреляли Киев, Ровно, Ахтырку и другие города. В Киеве, например, снаряды попали в 9-этажный жилой дом. В результате этого погиб один человек, а 12 человек ранены.

Читайте также: Появилось видео жутких боев в Мариуполе

ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами, которые сейчас проводят перегруппировку. Оккупанты пытаются блокировать Киев, Харьков, Николаев и Мариуполь.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.