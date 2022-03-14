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Начались мирные переговоры между РФ и Украиной: Что обсуждают

Россияне уже понимают всю "нелепость своих агрессивных действий", говорят в Офисе президента.
Начались мирные переговоры между РФ и Украиной: Что обсуждают
Михаил Подоляк / president.gov.ua

Сегодня, 14 февраля, стартовал четвертый раунд мирных переговоров между РФ и Украиной. О том, что будут обсуждать стороны, сообщил советник главы Офиса президента и участник украинской делегации Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

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"У нас все по плану, в отличие от Российской Федерации. Мы работаем, мы защищаем страну… Буквально за несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся донести им наконец, что 19-й день войны — это 19-й день большого подвига страны", — сказал Подоляк. 

По его словам, позиции Украины остаются неизменными, а именно прекращение огня, отвод всех российских войск и только после этого речь может идти о "соседских отношениях" и политическом урегулировании. 

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В публикации также говорится, что разговоры с россиянами остаются тяжелым. Но они уже осознают "нелепость своих агрессивных действий", хотя и оставаясь в иллюзии, что "насилие над мирными городами" является правильным стратегическим выбором.

"...мы победим, можете даже в этом не сомневаться", — подытожил Подоляк.

Напомним, ранее участник делегации РФ заявил о "существенном прогрессе" в переговорах. Он надеется, что в ближайшие дни они перерастут в документы для подписания.

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