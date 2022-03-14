Ряд территорий получат статус временно оккупированных

Признавать оккупацию территорий будет СНБО и президент

Некоторые территории Украины получат статус временно оккупированных. Полномочия присваивать такой статус будут предоставлены СНБО и президенту Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

В Верховную Раду подан законопроект №7157, согласно которому Совет нацбезопасности и обороны сможет признавать временно оккупированными территории, которые удерживают российские войска. Решение СНБО будет вводиться в действие указом президента.

Как пояснила замглавы Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, на таких территориях устанавливается специальный правовой режим. В частности, на них будет запрещено проведение выборов и референдумов, а если таковые всё же состоятся, Украина не будет признавать их результаты.

Также СНБО сможет на свое усмотрение вводить дополнительные меры в целях деоккупации и недопущения использования захваченных территорий для дальнейшего наступления оккупационных войск. В частности, это касается вопросов реализации права собственности на имущество и ведение экономической деятельности.

Напомним, РФ изолировала Украину от морской торговли. Российские военно-морские силы установили удаленную блокаду черноморского побережья Украины.

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