Над Киевом сбили крылатую ракету оккупантов

Остатки вражеской ракеты упали в районе Куреневки.

Над спальным районом Киева украинская ПВО сбила крылатую ракету российских оккупантов. Пока рашисты пытаются терроризировать украинский народ, украинская армия старается оперативно реагировать и спасать жизни мирного населения. Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Остатки вражеской ракеты упали в районе Куреневки.

В результате падения были частично повреждены здания и уничтожен троллейбус, который в тот момент курсировал по району.

Ранее мы писали, что Израиль станет посредников в переговорах Украины и России. Также израильская власть разрешила въезд для тех украинцев, чьи родственники уже находятся на территории Израиля.