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Над Киевом сбили крылатую ракету оккупантов

Остатки вражеской ракеты упали в районе Куреневки.
Над Киевом сбили крылатую ракету оккупантов
ПВО разбили ракету, которая летела над спальным районом Киева. / t.me/Pravda_Gerashchenko

Над спальным районом Киева украинская ПВО сбила крылатую ракету российских оккупантов. Пока рашисты пытаются терроризировать украинский народ, украинская армия старается оперативно реагировать и спасать жизни мирного населения. Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Остатки вражеской ракеты упали в районе Куреневки. 

В результате падения были частично повреждены здания и уничтожен троллейбус, который в тот момент курсировал по району.

Ранее мы писали, что Израиль станет посредников в переговорах Украины и России. Также израильская власть разрешила въезд для тех украинцев, чьи родственники уже находятся на территории Израиля.

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