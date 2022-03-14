Российские военные массово пишут рапорта об отказе воевать в Украине

В распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации. Военнослужащие ВС РФ, которые выжили в Украине, массово пишут рапорта об отказе возвращаться в зоны боевых действий.

Редакцией получены соответствующие рапорта военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ в полном составе прибывших в Украину. Среди причин отказа солдаты указывают нежелание быть использованными в качестве «пушечного мяса», неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием, и другие.

Так, сержант Мирапов Сапар Мерданович в рапорте командиру воинской части №61899 указывает: «(…) настоящим докладываю, что считаю невозможным свое повторное убытие по причине по причине плохой организации, отсутствия связи, технического обеспечения. Приехал, не понимая для чего я там нужен, без объяснения задачи. Я не хочу быть пушечным мясом», — заявил в рапорте сержант ВС РФ Мирапов.



Также, командир 2 отделения 3 взвода мотострелковой роты младший сержант Пугачев Александр Алексеевич сообщает командиру 3 мотострелкового батальона, что «(…) отказывается повторно принимать участие в боевых действия в Украине по причине отсутствия материально-технического обеспечения, отсутствия координации действий, отсутствия какой-либо связи в подразделении и с командованием».

Командир 2 мотострелкового взвода 9 мотострелковой роты лейтенант А. Егоров указывает, что «(…) с самого начала мы столкнулись с обманом и утаиванием истинных целей и задач, которые стояли перед нами. Под разными и никому непонятными «учениями» и «учебно-боевыми задачами» подразумевались совсем иные мероприятия (…). Переходя границу Украины мы полностью дискредитировали себя в глазах, как мирового так и славянского сообщества. С этого момента наши действия носили оккупационный характер, что явно выражалось в действиях мирного населения (…)», — написал лейтенант ВС РФ Егоров.

Ниже приводим фотокопии других рапортов военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Кроме того, источник Guildhall в украинском правительстве сообщает, что в связи с отказом отдельных должностных лиц офицерского состава ВС РФ, включая заместителей 76 десантно-штурмовой дивизии (Псков) ВДВ выполнять приказ по ведению боевых действий на территории Украины органами военной полиции ВС РФ было задержано 4 военнослужащих упомянутой дивизии.

Напомним, согласно данным пресс-службы Генштаба ВСУ с начала вторжения в Украину, по состоянию на 13 марта, общие боевые потери российских военных составили более 12 тысяч человек личного состава.