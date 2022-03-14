Верещук подвела итоги по гуманитарной ситуации на сегодня

Из десяти гуманитарных коридоров сработали только семь, но при этом удалось спасти около 4 тысяч граждан.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подвела итоги дня. Видеообращение опубликовали в понедельник, 14 марта.

Сегодня из десяти гумкоридоров сработали только семь. Киевская область - спасено 2028 человек: из Гостомеля - 400, Немишаево и Ворзель - 620, Дмитровка - 100, село Перемога - 800 человек. Луганская область - 1780 человек: из Северодонецка - 600 человек; Попасная - 210; поселок Горское - 76; Рубежное - 480, Кременая - 82, Лисичанск - 340 человек. Всего с помощью гумкоридоров сегодня удалось спасти около 4 тысяч украинцев.

При этом российскими оккупантами были нарушены условия прекращения огня для колонны в районе Броваров. Автобусы не смогли проехать к селам Богдановка, Новобогдановка, Бобрик. В Луганской области, вопреки режиму прекращения огня, провоцировались боевые столкновения в Попасной и Рубежном;

В плену у оккупантов остается мэр Мелитополя Иван Федоров. До сих пор неизвестна судьба мэра Днепроруднинска Евгения Матвеева (похищен 13 марта с утра). Остается в плену на стеклозаводе в Гостомете спасатель Алексей Данченко. Также сегодня стало известно об обысках у председателя райсовета Мелитополя Сергея Приймы (обыск проводили восемь лиц, забрали докумены и все мобильные устройства) и после чего Прийму похитили.

Ранее украинцам рассказали, где можно получить помощь и временное жилье. В 120 населенных пунктах 14 областей работают Центры заботы, куда могут обратиться граждане, бежавшие от обстрелов.

Также ЕС перечислил Украине первые €300 млн макрофинансовой помощи. Развязанная Россией война оказывает экономическое давление на Украину, которую поддерживает Европа, отметила Урсула фон дер Ляйен.