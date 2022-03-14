Харьков снова под артиллерийским обстрелом

Предварительно снаряд попал в центр города - магазин Фокстрот. В результате случился пожар.

Российские оккупанты снова обстреливают Харьков. Вечером 14 марта в сети появились кадры со взрывами.

Отмечается, что взрывы происходят на улице Гагарина - это самый центр города. Предварительно в результате артиллерийского обстрела горит магазин Фокстрот.

При этом ранее сегодня глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов заявил, что ВСУ не пускают врага в город и совершают контрнаступательные операции по области. "Оккупанты продолжают наносить удары по жилым массивам Харькова, уничтожают исторический центр. Продолжаются обстрелы в Чугуеве, Изюме, Дергачах. Сегодня враг наносил удары, в том числе ракетными комплексами Искандер. По информации Штаба обороны, атаковал с территории России", - рассказал Синегубов. Жителей Харьковской области попросили беречь себя реагировать на сигналы тревоги, а также сообщать в полицию о подозрительных людях. "Обращаюсь к харьковчанам: не пренебрегайте сигналами тревоги! Как только услышите сирену - прячьтесь в укрытие! Мы все привыкаем к взрывам, с приходом весны начинаем чаще выходить на улицу. Но враг цинично атакует гражданскую инфраструктуру. Не теряйте бдительности! Также просим жителей сразу сообщать полицию о подозрительных лицах, случаях мародерства, нарушениях. Полиция Харьковщины оперативно реагирует на сообщения и призываем вас объединить усилия в борьбе с врагом", - отметил губернатор. Напомним, утром 14 марта российские оккупанты обстреляли Харьков из ракетных комплексов Искандер. ВСУ удалось совершить контрнаступление под Изюмом