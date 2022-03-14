Почта
 

В Украине начнут оформлять загранпаспорта

Власти приняли решение правительства о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу.
В Украине начнут оформлять загранпаспорта

В Украине во всех регионах Украины снова заработает миграционная служба. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах. 

"Начиная со вторника, 15 марта, будут приниматься заявки на оформление заграничных паспортов", - сказал он. 

Он отметил, что служба начнет работу во всех регионах Украины.

"Миграционная служба будет принимать заявки на оформление загранпаспортов, продление их срока. А также правительство приняло решение о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу. Эти услуги будут возобновлены", - сообщил Монастырский.

Напомним, Великобритания упростила программу получения виз для украинских беженцев, переведя ее в онлайн-режим. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK