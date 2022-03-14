В Украине начнут оформлять загранпаспорта

Власти приняли решение правительства о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу.

В Украине во всех регионах Украины снова заработает миграционная служба. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Начиная со вторника, 15 марта, будут приниматься заявки на оформление заграничных паспортов", - сказал он.

Он отметил, что служба начнет работу во всех регионах Украины.

"Миграционная служба будет принимать заявки на оформление загранпаспортов, продление их срока. А также правительство приняло решение о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу. Эти услуги будут возобновлены", - сообщил Монастырский.

Напомним, Великобритания упростила программу получения виз для украинских беженцев, переведя ее в онлайн-режим.

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