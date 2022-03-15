Инсулин в Украине будут выдавать бесплатно

Согласно постановлению правительства, стоимость препаратов инсулина субъектам хозяйствования будет полностью возмещаться из госбюджета.

В Министерстве охраны здоровья Украины приняли решение о выдаче бесплатно инсулина на период военного времени. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает Минздрав.

"В период военного положения в Украине инсулин для пациентов будут отпускать бесплатно", - заверили в министерстве.

Там объяснили, что денежные средства за производство инсулина полностью компенсируют из госбюджета, поэтому пациентам не нужно будет доплачивать за препарат.

Согласно заявлению МОЗ, аптекам вернут средства за препараты согласно постановлению Кабинета министров №854 "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных препаратов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Чтобы получить инсулин бесплатно, нужно:

1. Найти ближайшую аптеку в своем городе по специальной таблице.

2. В аптеке предоставить электронный или бумажный рецепт на инсулин.

Напомним, с 1 октября программа обеспечения инсулинами перешла к администрированию Национальной службы здоровья Украины и вошла в перечень Доступных лекарств.

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