В Волновахе оккупанты ради развлечения стреляли по домам

Волноваха практически полностью разрушена российскими оккупантами. До войны здесь жили больше 20 тысяч человек.

Российские военные после разрушения города Волноваха в Донецкой области принялись стрелять из танков по жилым домам. Соответствующее видео в понедельник, 14 марта, они выложили в сеть.

Эвакуироваться удалось очень небольшому числу местных жителей. Точное число погибших в городе с начала войны неизвестно.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Волноваха - важный город на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем. Бои за контроль над Волновахой продолжались с первого дня войны, 24 февраля.

Напомним, в городе Волноваха Донецкой области российскими военными был убит капеллан Православной церкви Украины игумен Платон (Моргунов).

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