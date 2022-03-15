В Волновахе оккупанты ради развлечения стреляли по домам
Волноваха практически полностью разрушена российскими оккупантами. До войны здесь жили больше 20 тысяч человек.
Российские военные после разрушения города Волноваха в Донецкой области принялись стрелять из танков по жилым домам. Соответствующее видео в понедельник, 14 марта, они выложили в сеть.
Эвакуироваться удалось очень небольшому числу местных жителей. Точное число погибших в городе с начала войны неизвестно.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
Волноваха - важный город на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем. Бои за контроль над Волновахой продолжались с первого дня войны, 24 февраля.
Напомним, в городе Волноваха Донецкой области российскими военными был убит капеллан Православной церкви Украины игумен Платон (Моргунов).
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