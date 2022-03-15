Зеленский на период военного положения ввел безвиз для ряда лиц

Положение об отмене виз для ряда лиц будет действовать на период военного положения в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на период действия военного положения в стране ввел безвизовый режим для сотрудников международных медицинских или гуманитарных организаций. Об этом в понедельник, 14 января, говорится в указе президента №132/2022, размещенном на сайте главы государства.

Своим указом Зеленский в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляет ввести с 14 марта временно на период действия военного положения до принятия президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, являющихся сотрудниками международных медицинских или гуманитарных организаций, фондов или программ, других организаций, которые прибывают в Украину по приглашению Кабинета министров Украины для оказания гуманитарной помощи населению, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Ранее президент обратился к парламентариям с предложением продлить военное положение втране.

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