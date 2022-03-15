Владимир Зеленский снова обратился к украинцам

Президент заявил, что враг, как и раньше, растерян. Ведь оккупанты не ожидали такого сопротивления от украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 19-го дня войны России с Украиной. Соответствующее видеообращение в понедельник, 14 марта, опубликовано в официальном Telegram-канале.

Глава государства отметил, что украинская армия героически борется за свою землю, а враг растерян и бежит.

"Враг растерян. Они не ожидали такого сопротивления. Верили своей пропаганде, которая десятилетиями лжет о нас. До сих пор не могут прийти в себя. Но уже стали понимать, что войной они ничего не добьются. Это знают солдаты. Это понимают их офицеры. Они убегают с поля боя, бросают технику. Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины. Российские войска сегодня - фактически один из поставщиков техники для нашей армии. Они и в страшном сне не могли этого увидеть", - сказал президент.

Также Владимир Зеленский обратился к российским солдатам. "Российские срочники! Послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры! Вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу жизнь тоже заберут. Но ради чего вам погибать? И зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Ваши звонки домой родным. Мы слышим это все. Мы делаем выводы. Мы знаем, кто вы такие. Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа даю вам шанс, шанс выжить. Если вы сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми - достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей", - сказал президент. Он также напомнил, что Россия потеряла в Украине уже больше людей, чем в двух чеченских войнах. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении режима военного положения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet