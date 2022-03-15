В Мариуполе погибло до 20 тысяч жителей - советник мэра

В ближайшие дни число жертв может возрасти в разы и погибнуть могут все, кто не выехал из города, заявил Андрющенко.

В Мариуполе складывается катастрофическая ситуация, а число жертв российского вторжения достигает 20 тысяч мирных жителей. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Настоящее время.

"По погибшим мирным жителям у нас есть данные, которые не отвечают действительности. С увеличенной интенсивностью и с той жестокостью, которая возросла в разы, мы можем говорить о том, что если сейчас завершится блокада и мы сможем приступить хотя бы к поиску этих людей, то уже на сейчас количество жертв будет приближаться к 20 тысячам. Но если этого не произойдет в ближайшие дни, то это количество приблизится к 350 тысячам - все те, кто не успел выехать", - сказал Андрющенко.

Он рассказал, что хоронят людей во дворах, на улицах. Муниципальные службы не работают, кладбище - на территории, которая контролируется российской армией.

Андрющенко также сказал, что в городе продолжаются бомбардировки. А возле Бердянска россияне блокируют около 35 автобусов, девять фур с едой, водой, медикаментами для мариупольцев.

"Люди в городе живут в подвалах, укрытиях, они все переполнены. Условия нечеловеческие. Без еды, без воды, без света, без тепла. Разобрали системы отопления и теплотрассы - сливают с них воду, чтобы пить. Последний источник воды остановился несколько дней назад. Централизованный развоз воды стал невозможным из-за постоянных обстрелов и бомбардировок. Еда - был один работающий магазин, где были более-менее запасы, он был прицельно уничтожен позавчера", - сказал советник.

Он добавил, что уже 80% жилого фонда в городе непригодны для жилья, из них не менее 80% невозможно будет восстановить никогда.

Осаждаемый Мариуполь показали с неба

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