Российские оккупанты ответят за преступления - Зеленский

Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Гостомеле, Ахтырке, Ирпене, отметил президент.

Российские оккупанты будут отвечать за преступления и зверства, которые они совершают против украинцев. Об этом во вторник,15 марта в видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Ответственность за военные преступления для российских военных неизбежна. Ответственность за сознательно созданную гуманитарную катастрофу в украинских городах неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Гостомеле, Ирпене. Во всех наших городах", - сказал глава страны.

Зеленский подчеркнул, что "все наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в Херсонской и Запорожской областях. Во временно оккупированных районах. За это будет ответ. Обязательно. За сорванные гуманитарные коридоры. Обязательно".

Также президент отметил, что на протяжении дня, 14 марта, удалось вывезти из Киевской и Луганской областей 3 806 украинцев.

Глава государства также рассказал, что колону из 100 тоннами самого необходимого для жителей Мариуполя до сих пор оккупанты удерживают в Бердянске. Это происходит уже 3 день.

"Но мы будем стараться сделать все, чтобы жители Мариуполя получили продукты, воду и медикаменты", - заявил Зеленский.

Ранее президент обратился к российским военным и призвал сдаваться в плен.

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