Президент анонсировал послабление для бизнеса

Кабмин принял пакет решений для поддержки экономики, чтобы бизнес в Украине начал работать.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине стартует налоговая реформа, включающая в том числе и отмену всех проверок для всех бизнесов. Об этом во вторник, 15 марта, он заявил в своем видеообращении.

"Вместо НДС и налога на прибыль, даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса, - а это первая и вторая группа ФЛП - ставим добровольную уплату единого налога. Можете, платите, не можете - нет вопросов", - отметил президент.

Кроме того, для всего бизнеса упраздняют проверки.

"Второе - максимальная дерегуляция бизнеса. Отменяем все проверки для всех бизнесов. Чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно - вы обеспечиваете нормально работу своего бизнеса в рамках закона Украины", - добавил он.

Президент отметил, что это только начальные два шага налоговой реформы, а дальше "будет еще".

Напомним, по предварительным оценкам МВФ на начало марта экономика Украины в 2022 году из-за войны с Россией упадет на 10%.