Израиль разместит полевой госпиталь на территории Украины

Полевой госпиталь будет состоять из отделения неотложной помощи, родильного отделения, больничных палат для мужчин, женщин и детей.

Правительство Израиля одобрило размещение полевого госпиталя на западе Украины. Об этом в понедельник, 14 марта, говорится в официальном Twitter Государства Израиль.

Планируется, что он проработает не меньше месяца.

Стоимость создания и эксплуатации госпиталя составит 21 миллион шекелей (6,4 миллиона долларов).

Больница будет включать в себя отделение неотложной помощи, родильное отделение и лечебные палаты для мужчин, женщин и детей. В больнице также будут установлены рентгеновские аппараты, привезенные из больницы Шиба.

Операция Кохав Меир названа в честь покойного премьер-министра Израиля Голды Меир, уроженки Украины.

Ранее сообщалось, что Израиль не будет помогать России обходить санкции Запада, введенные за нападение на Украину.

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