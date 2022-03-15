Израиль разместит полевой госпиталь на территории Украины
Правительство Израиля одобрило размещение полевого госпиталя на западе Украины. Об этом в понедельник, 14 марта, говорится в официальном Twitter Государства Израиль.
Планируется, что он проработает не меньше месяца.
Стоимость создания и эксплуатации госпиталя составит 21 миллион шекелей (6,4 миллиона долларов).
Больница будет включать в себя отделение неотложной помощи, родильное отделение и лечебные палаты для мужчин, женщин и детей. В больнице также будут установлены рентгеновские аппараты, привезенные из больницы Шиба.
Операция Кохав Меир названа в честь покойного премьер-министра Израиля Голды Меир, уроженки Украины.
Ранее сообщалось, что Израиль не будет помогать России обходить санкции Запада, введенные за нападение на Украину.
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