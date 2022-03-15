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Минздрав утвердил требования к местам пребывания переселенцев

В условиях боевых действий и постоянных атак войск РФ на гражданскую инфраструктуру в Украине постоянно растет количество вынужденных переселенцев.
Минздрав утвердил требования к местам пребывания переселенцев
Иллюстративное фото / EPA

В Минздраве разработали минимальные требования к местам пребывания людей, которые временно переехали в другие регионы из-за войны. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Чтобы организовать помещение для проживания переселенцев, необходимо соблюдать следующие требования:

  • душевых должно быть не менее 1 на 50 человек;
  • умывальников - с одним краном на 5-7 человек;
  • доступ к питьевой воде с расчетом ежедневно 20 литров на 1 человека;
  • вода для санитарно-гигиенических нужд - 50 литров на человека каждый день.

Спальные места при этом должны располагаться на расстоянии не менее одного метра друг от друга, а их расстояние от наружной стены - не менее 0,8 метра. Для переселенцев в обязательном порядке должна быть доступна первая медицинская помощь и необходимые лекарства. Если в одном помещении находится более 100 человек, присутствие врача обязательно.

Напомним, что ООН выделяет Украине еще $40 млн. Деньги направят в Украину, чтобы охватить самые уязвимые слои населения - обеспечить их пищей, водой и лекарствами.

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