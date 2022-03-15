Кадырова, "воюющего под Киевом", увидели в Грозном

Кадыров 15 марта встречал в аэропорту Грозного секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, который поддерживает вторжение России в Украину, находится в Грозном, а не под Киевом, как он ранее утверждал. В Сети опубликовали видео, подтверждающее эту информацию.

В частности, на видео Кадыров 15 марта встречает в аэропорту Грозного секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Это полностью опровергает утверждения Кадырова, что он сейчас якобы находится в Киевской области в районе боевых действий.

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Напомним, по данным члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федора Вениславского, кадыровцы, находящиеся под Киевом, выполняют роль "заградительных отрядов". Они не дают российским войскам отступать.

Ранее один из кадыровцев, находящийся под Киевом, разместил в Сети видео, и по нему определили его координаты.

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