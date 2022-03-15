Почта
 

Под Харьковом оккупантов отбросили за пределы позиций

ВСУ отразили атаку российских оккупантов и нанесли врагу значительные потери, заявили в Харьковской ОГА.
Под Харьковом оккупантов отбросили за пределы позиций

ВСУ отразили атаку войск РФ под Харьковом и отбросили врага за пределы предыдущих позиций. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов во вторник, 15 марта.

"После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Враг был отброшен за пределы его предыдущих позиций", - сообщил Синегубов.

Также в первой половине дня ВСУ ожесточенно дрались с оккупантами и в Русских Тишках.

"Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных Сил также заставили противника отступить на прежние позиции", - добавил Синегубов.

На данный момент потери оккупантов подсчитываются.

Напомним, что ранее в Харькове в результате обстрела повреждены три пятиэтажки. В одном из жилых домов разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде. Спасти удалось 21 человека.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK