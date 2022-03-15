Под Харьковом оккупантов отбросили за пределы позиций

ВСУ отразили атаку российских оккупантов и нанесли врагу значительные потери, заявили в Харьковской ОГА.

ВСУ отразили атаку войск РФ под Харьковом и отбросили врага за пределы предыдущих позиций. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов во вторник, 15 марта.

"После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Враг был отброшен за пределы его предыдущих позиций", - сообщил Синегубов.

Также в первой половине дня ВСУ ожесточенно дрались с оккупантами и в Русских Тишках.

"Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных Сил также заставили противника отступить на прежние позиции", - добавил Синегубов.

На данный момент потери оккупантов подсчитываются.

Напомним, что ранее в Харькове в результате обстрела повреждены три пятиэтажки. В одном из жилых домов разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде. Спасти удалось 21 человека.