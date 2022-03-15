Зеленский выступил перед парламентом Канады

Глава государства попросил у властей Канады реальную поддержку, которая поможет Украине выстоять в противостоянии военной агрессии России.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением перед премьер-министром Канады Джастином Трюдо и парламентом этой страны. Об этом ообщает , обращаясь к канадским парламентариям, заявил, что Украина просит реальную поддержку, которая поможет ей выстоять в противостоянии российской военной агрессии.

"Канада всегда была, есть и – я уверен – будет надежным партнером Украины, каждой нашей семьи. Вы пришли нам на помощь сразу, когда мы этого попросили. Вы оказываете нам оружие и другую поддержку, в которой мы так нуждаемся сейчас. Вы ввели санкции против России – действительно нравственные. Действительно серьезные. Тем не менее, мы видим с вами, что война продолжается. Что российские войска не выходят с нашей земли… Мы не просим многого. Мы просим справедливости. Мы просим реальную поддержку, которая поможет нам выстоять. И защитить нашу жизнь", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Канада уже проявляет необходимое лидерство в оказании помощи Украине, но необходимо больше.

"Но мы нуждаемся в большем лидерстве. Большем участии именно от вас. Вы понимаете, сколь важно для нас – защитить наше небо. От русских ракет. От самолетов. Вы можете повлиять на это", – сказал он.

Президент считает, что Канада способна заставить еще больше компаний уйти с российского рынка, чтобы "там не было ни одного доллара на войну".

"Если они остаются в России и спонсируют войну, они не имеют права работать в Канаде. Да будет так – и это даст нам мир… Поэтому я прошу вас – не останавливайтесь. Не останавливайтесь на помощи Украине. В лидерстве. Но в попытках вернуть мир. Я верю, я знаю, что вам это по силам. Что с Канадой наша антивоенная коалиция, которую мы укрепляем, точно даст результат", – добавил президент.

Глава государства также отдельно обратился к украинской диаспоре в Канаде.

"Именно в этот исторический момент мы нуждаемся в вашей действенной помощи. А вы должны своими шагами доказать, что вы часть истории Украины. Живой история Украины. Потому что мы хотим жить. И стремимся к миру", – резюмировал Зеленский.

На прошлой неделе сообщалось, что Канада направляет в Украину новую партию оружия. Речь идет о высокоспециализированной военное технике.