Кулеба рассказал, как Киевщина обороняется от врага

По его словам, на данный момент половина Киевской области в стадии активных боевых действий.

Экс-глава Киевской ОГА Алексей Кулеба рассказал, какая сейчас ситуация в области и в каких районах сейчас находится большое количество вражеской техники. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Условно их можно поделить не на левый и правый берег, а на запад и восток. Активные бои ведутся на Броварском направлении, Вышгородском направлении и на Бучанском направлении Житомирской трассы. Именно в этих районах сконцентрировано большое количество вражеской техники и силы", - сказал Кулеба.

Кроме того, бывший губернатор отметил, что во вторник, 15 марта, активные бои ведутся на Вышгородском и Броварском направлениях.

На других направлениях враг накапливает силы, то есть ведет перегруппировку.

Напомним, ранее сегодня под вражеский обстрел попали две столичных многоэтажки.