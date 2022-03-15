Кулеба рассказал, как Киевщина обороняется от врага
Экс-глава Киевской ОГА Алексей Кулеба рассказал, какая сейчас ситуация в области и в каких районах сейчас находится большое количество вражеской техники. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
"Условно их можно поделить не на левый и правый берег, а на запад и восток. Активные бои ведутся на Броварском направлении, Вышгородском направлении и на Бучанском направлении Житомирской трассы. Именно в этих районах сконцентрировано большое количество вражеской техники и силы", - сказал Кулеба.
Кроме того, бывший губернатор отметил, что во вторник, 15 марта, активные бои ведутся на Вышгородском и Броварском направлениях.
На других направлениях враг накапливает силы, то есть ведет перегруппировку.
Напомним, ранее сегодня под вражеский обстрел попали две столичных многоэтажки.