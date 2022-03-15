Российские корабли начали обстрелы Одесской области

Три группы российских кораблей направляются в сторону Одессы. Среди них имеются большие десантные корабли.

Военные эксперты заметили приближение трех групп боевых кораблей российского флота в направлении Одессы. А вечером во вторник, 15 марта, украинские власти подтвердили обстрелы и сообщили о двух раненых.

Так, на спутниковых снимках около 11:47 независимые военные эксперты Naval News заметили движение 14 боевых кораблей российского флота. Боевые корабли шли в двух группах южнее линии десантных кораблей.

Северная группа состоит из буксирного судна или тральщика, двух больших десантных кораблей проекта 775, еще одного буксира, а замыкает их еще один десантный корабль проекта 775.

Средняя группа 2 двигается в форме квадрата. Эта группа состоит, вероятно, из ракетных корветов.

В южной группе 3 заметили крейсер Москва, который сопровождают два больших десантных корабля проекта 1171 года Тапир. Кроме того, в этой группе эксперты заметили движение большого десантного корабля Петр Моргунов из состава Северного флота ВМФ России, обычно дислоцировавшегося в порту Североморск в Мурманской области.

В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что сегодня утром по одному из населенных пунктов Одесской области нанесли ракетный удар вражеской авиацией и с артиллерии на кораблях, в результате чего два человека получили ранения.

Около 14:00 по другому населенному пункту российские военные стреляли из корабельной артиллерии. По словам Марченко, было выпущено около 90 снарядов.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об угрозе окружения города. Российские войска могут подойти со стороны непризнанного Приднестровья. Одновременно с этим возможно атака с моря. Одесса уже формирует стратегические запасы продовольствия и лекарств.