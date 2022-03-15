Захватчики бомбят мирных жителей - Генштаб ВСУ

Противник остановлен и не достиг цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Генштаб ВСУ дал сводку по состоянию на фронте на 18:00 во вторник, 15 марта.

"Идут двадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Продолжается наступательная операция против Украины. Противник остановлен. Не достигнув цели в установленные сроки, он несет потери в живой силе и технике", - сказано в сообщении.

Российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбление местного населения и мародерство.

ВСУ выполняют поставленные задачи по отражению вооруженной агрессии против Украины. Развернутые части резерва на определенных направлениях перегруппированы и перешли в контрнаступление.

При этом продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воины полка Азов разбили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил РФ.

В Луганской области в течение дня украинские защитники уничтожили пять РСЗО БМ-21 Град с боеприпасами к ним, три танка Т-72, ​​одну БМП-3 и более 15 военнослужащих противника. Данные пока уточняются.

Наконец, продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Напомним, что из-за нападения РФ беженцами стали 3 млн украинцев. Почти 1,5 миллиона детей были вынуждены покинуть свои дома - это значит, что с начала войны каждую секунду один ребенок становился беженцем.

Зеленский: Каждый выстрел по Украине - это шаг к самоуничтожению России

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet