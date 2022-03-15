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В Украине количество блокпостов сократили до 1,5 тысяч

В итоге на дорогах Украины и в городах может остаться до 800 блокпостов, но они должны быть оборудованы по всем правилам.
В Украине количество блокпостов сократили до 1,5 тысяч

Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысяч. Об этом сообщает МВД со ссылкой на главу ведомства Дениса Монастырского во вторник, 15 марта.

"Сейчас нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тысячи, убрав очень много ненужных блокпостов, которые только затрудняют передвижение, и отнимают только время. Что касается тех, условно "авторизованных" блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе. Сегодня или завтра должен быть расширен перечень по всей стране других блокпостов", – сказал Монастырский.

По его словам, в настоящее время вовлеченные в эту работу субъекты видят оптимальное количество блокпостов на основных путях и городах в количестве до 800 штук.

"Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Нацполиции – совместно с ТрО, с НГУ, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах", – заявил министр.

Ранее в Офисе президента заявили, что силы территориальной обороны практически парализовали движение по дорогам. Это стало огромной проблемой на уровне государства.

Позже в МВД заявии, что систему блокпостов пересмотрят. В итоге будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны.

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