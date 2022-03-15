Переговоры с РФ стали "более конструктивны" – ОП

Большой прорыв в этих переговорах будет достигнут с участием глав государств, считает Игорь Жовква.

Переговоры между Украиной и Россией стали "более конструктивны". Об этом заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква сообщается на странице Верховной Рады Украины в Twitter во вторник, 15 марта.

По его словам, если раньше представители России ставили только ультиматумы, то сейчас они начали слушать украинскую позицию.

"В первых раундах орда не была готова услышать нашу позицию, ставила ультиматумы: Украина должна сдаться, сложить оружие, что наш президент подпишет капитуляцию. Сейчас так, что орда говорит несколько иным тоном", – отметил Жовква.

Также он добавил, что представители делегации Украины на переговорах "умеренно оптимистичные".

Жовква считает, что "большой прорыв в этих переговорах будет достигнут с участием глав государств".

Как известно, на данный момент продолжается четвертый раунд переговоров между Украиной и РФ, который начался 14 марта в видеоформате.

Также сообщаось, что в Кремле не берутся делать прогнозы о том, когда будет подписан мирный договор с Украиной.

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