На Черниговщине оккупанты расстреляли трех подростков

В селе Мохнатин Черниговской области российские оккупанты расстреляли двух парней 17 лет и одного 19 лет.

Военные РФ расстреляли трех подростков в Черниговской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины во вторник, 15 марта.

"Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 14 марта 2022 года в с. Мохнатин военные страны-агрессора расстреляли троих юношей. Двоим погибшим было по 17 лет, другому - 19 лет", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Ворзеле оккупанты расстреляли украинского физика. Василию Кладько было 65 лет, он работал заместителем директора Института физики полупроводников.

Также сообщалось, что под Киевом враг расстрелял колонну женщин и детей - семь погибших. Во время эвакуации из села Перемога в сторону села Остролучье Киевской области российские военные открыли огонь по согласованному "зеленому" коридору.

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