Переговоры Украины и РФ продолжатся в среду - ОП

По словам советника главы ОП, переговорный процесс идет трудно, но в нем есть место для компромиссов.

Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся в среду, 16 марта. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter

"Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть", - написал он.

Также, по словам Подоляка, во время перерыва продолжится работа в подгруппах.

Напомним, 14 марта начали переговоры в новом формате - режиме видеоконференции. Однако позже украинская и российская делегации объявили о технической паузе до 15 марта.

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