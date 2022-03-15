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Переговоры Украины и РФ продолжатся в среду - ОП

По словам советника главы ОП, переговорный процесс идет трудно, но в нем есть место для компромиссов.
Переговоры Украины и РФ продолжатся в среду - ОП
Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся в среду, 16 марта. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
 
"Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть", - написал он.
 
Также, по словам Подоляка, во время перерыва продолжится работа в подгруппах.
 
Напомним, 14 марта начали переговоры в новом формате - режиме видеоконференции. Однако позже украинская и российская делегации объявили о технической паузе до 15 марта.
 
 

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