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Из Мариуполя эвакуировали около 20 тысяч человек

По гуманитарным коридорам Мариуполь смогли покинуть люди на 4 тысячах частных автомобилей.
Из Мариуполя эвакуировали около 20 тысяч человек

Из Мариуполя гуманитарным коридором на частных автомобилях выехали около 20 тысяч человек. Об этом сообщает замглавы ОП Кирилл Тимошенко во вторник, 15 марта.

"Из 4 тысяч автомобилей, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь", - сказано в сообщении.

Всего гуманитарными коридорами сегодня удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 тысяч человек, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Российские пропагандисты, атакуя мариупольцев, требуют на камеру рассказать, как полк Азов не выпускал мирных жителей из города и пытаются сфабриковать очередной фейк, подчеркнула Верещук.

В свою очередь из Сумской области за день вывезли около 8,5 тысяч человек. Из Харьковской области эвакуировали 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата. В Бердянске остался заблокированным гуманитарный конвой и автобусы для эвакуации граждан из Мариуполя. В том числе, для граждан Турции и Греции, у которых нет собственного транспорта.

Кроме того, второй раз срывается эвакуация из сел Богдановка, Новобогдановка, Бобрик в Киевской области.

Наконец, завтра планируется начать эвакуацию из города Изюм. Должна продолжиться работа гуманитарного коридора для Мариуполя. Однако 16 марта эвакуации людей из Киевской области не будет из-за комендантского часа.

Напомним, что в Мариуполе военные РФ взяли в заложники врачей и пациентов больницы. На днях оккупанты практически разрушили больницу, но персонал и пациенты продолжают находиться в подвальном помещении.

Также советник мэра заявил, что в Мариуполе погибло до 20 тысяч жителей. В ближайшие дни число жертв может возрасти в разы и погибнуть могут все, кто не выехал из города, заявил Петр Андрющенко.

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