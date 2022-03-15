Из Мариуполя эвакуировали около 20 тысяч человек

По гуманитарным коридорам Мариуполь смогли покинуть люди на 4 тысячах частных автомобилей.

Из Мариуполя гуманитарным коридором на частных автомобилях выехали около 20 тысяч человек. Об этом сообщает замглавы ОП Кирилл Тимошенко во вторник, 15 марта.

"Из 4 тысяч автомобилей, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь", - сказано в сообщении.

Всего гуманитарными коридорами сегодня удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 тысяч человек, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Российские пропагандисты, атакуя мариупольцев, требуют на камеру рассказать, как полк Азов не выпускал мирных жителей из города и пытаются сфабриковать очередной фейк, подчеркнула Верещук.

В свою очередь из Сумской области за день вывезли около 8,5 тысяч человек. Из Харьковской области эвакуировали 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата. В Бердянске остался заблокированным гуманитарный конвой и автобусы для эвакуации граждан из Мариуполя. В том числе, для граждан Турции и Греции, у которых нет собственного транспорта.

Кроме того, второй раз срывается эвакуация из сел Богдановка, Новобогдановка, Бобрик в Киевской области.

Наконец, завтра планируется начать эвакуацию из города Изюм. Должна продолжиться работа гуманитарного коридора для Мариуполя. Однако 16 марта эвакуации людей из Киевской области не будет из-за комендантского часа.

Напомним, что в Мариуполе военные РФ взяли в заложники врачей и пациентов больницы. На днях оккупанты практически разрушили больницу, но персонал и пациенты продолжают находиться в подвальном помещении.

Также советник мэра заявил, что в Мариуполе погибло до 20 тысяч жителей. В ближайшие дни число жертв может возрасти в разы и погибнуть могут все, кто не выехал из города, заявил Петр Андрющенко.

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