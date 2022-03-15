Российские оккупанты предлагают жителям Херсонщины стать полицаями
Набор в ряды правоохранительных органом захватчики страны-агрессора связывают с "бегством старой полиции".
В Херсонской области российские оккупанты предлагают украинским гражданам трудоустроиться в полицию. Об этом в Тelegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Он опубликовал фото листовки с призывом идти в круги правоохранительных органов оккупационной власти.
"Предупреждаю каждого, кто это сделает! За измену Родине - будете сидеть вечно! Если доживете конечно до суда", - написал Геращенко.
Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko
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Напомним, ранее жители поселка Высокополье в Херсонской области несмотря на обстрелы российских военных вступили с ними в бой.
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