В сети появились кадры убийства военными РФ мирных жителей

Оба мужчины не представляли угрозы для оккупантов. Их убили среди бела дня во время передвижения по улицам.

В сети появились кадры убийства российскими захватчиками мирных жителей Украины. На кадрах роликов показан жестокий расстрел под Киевом и в Мариуполе.

Одно видео украинские военные передали немецким журналистам. На нем запечатлен безоружейный житель столицы, который, смирно выбежал из машины, встал перед оккупантами с поднятыми руками. Российские военные убили его 7 марта.

Еще один ролик снят в Мариуполе. Это - жестокие кадры убийства пожилого жителя российскими танкистами. Оккупанты выстрелили в беззащитного гражданского мужчину, который спокойно передвигался по улице, из пушки.

Напомним, 15 марта войска РФ в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения.

Военные РФ массово отказываются воевать в Украине - СМИ

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